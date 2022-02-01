П'єр-Емерік Обамеянг відмовився від грошей заради того, щоб грати в "Барселоні".

Зірковий габонський нападник П'єр-Емерік Обамеянг в останній день трансферного вікна, схоже, перейшов з лондонського "Арсеналу" в "Барселону".

Про це повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо.

У своєму твіттері журналіст опублікував знімок, на якому видно, що Обамеянг вже приступив до тренувань у складі "Барселони". Даний трансфер вже зареєстрований, а офіційне оголошення буде найближчим часом, заявив журналіст.

Варто відзначити, що габонець дістався "Барселоні" безкоштовно, оскільки "Арсенал" погодився розірвати з ним контракт.

До того ж, повідомляється, що Обамеянг пішов на величезне зниження зарплати, щоб каталонці змогли зареєструвати його контракт. За інформацією Фабріціо Романо, Обамеянг до кінця нинішнього сезону буде отримувати близько 5 тисяч євро на тиждень. Це майже в 84 рази менше, ніж він заробляв в АПЛ - близько 420 тисяч євро. У наступному сезоні "Барселона" платитиме габонському форварду більше.

Додамо, що Обамеянг втратив довіру головного тренера "Арсеналу" Мікеля Артети після дисциплінарного порушення. Фахівець позбавив футболіста звання капітана і не включав в заявку на матчі.

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П'єр-Емерік Обамеянг: що відомо про футболіста