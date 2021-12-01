Збірна Румунії готова запросити Мірчу Луческу на посаду наставника команди.

Федерація футболу Румунії розглядає головного тренера "Динамо" Мірчу Луческу на посаду керманича збірної Румунії.

Про це повідомляє Digi Sport.

Джерело зазначає, що вже сформований шорт-лист з тренерів, які потенційно можуть очолити національну команду Румунії. Луческу - перший кандидат зі списку, якого прагнуть запросити на цю посаду.

Зауважимо, що тренер Мірел Редой покинув збірну Румунії після того, як не виконав завдання потрапити на чемпіонат світу-2022. Тепер команда шукає нового тренера.

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Мірча Луческу: кар'єра в "Динамо"

Луческу, який очолював "Шахтар" протягом 12 років, влітку 2020 року прийняв київське "Динамо".

Під його керівництвом кияни виграли Суперкубок України, вперше за чотири роки змогли подолати кваліфікацію Ліги чемпіонів, посіли третє місце у своїй групі ЛЧ, а в плей-оф Ліги Європи дійшли до 1/8 фіналу. У квітні "Динамо" достроково стало чемпіоном України, а в травні завоювало Кубок України.

У "Динамо" Луческу став дев'ятиразовим чемпіоном України. Він - перший тренер, який вигравав чемпіонат і з "Шахтарем", і з "Динамо".

Контракт 76-річного румуна з "Динамо" чинний до 2024 року.

Автор: Артем Будрін