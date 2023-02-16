Переїхавши до Франції Руслан Малиновський пішов на підвищення зарплати.

На початку січня цього року півзахисник збірної України Руслан Малиновський перейшов з "Аталанти" в "Марсель".

Напередодні ЗМІ розкрили зарплати футболістів "Марселя". Таким чином, стало відомо, скільки заробляє 29-річний український хавбек у французькому клубі.

За даними StatsOMP, в "Марселі" Малиновський отримує 150 тисяч євро на місяць без вирахування податків і додаткових бонусів (на рік - 1,8 млн євро).

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Варто відзначити, що це відносно невеликі гроші для французького клубу. Більш того, ця сума ставить 29-річного українця в один ряд з найбільш низькооплачуваними гравцями "Марселя".

При цьому переїхавши до Франції Малиновський пішов на підвищення зарплати. В "Аталанті" Руслан заробляв на 700 тисяч євро менше - 1,1 мільйона євро на рік.

Повідомляється, що найбільш високооплачуваним гравцем "провансальців" є Ерік Байї. Захисник заробляє майже в три рази більше Малиновського - 416 000 євро на місяць.

У складі "Марселя" Руслан Малиновський зіграв вже вісім матчів і забив два голи.

Напередодні саме гол українського півзахисника допоміг "Марселю" перемогти ПСЖ у Кубку Франції і вийти в наступний раунд турніру.

У турнірній таблиці чемпіонату Франції "провансальці" посідають друге місце з 49 балами в активі. Відставання від ПСЖ становить 5 очок.

Наступний матч "Марсель" зіграє 19 лютого проти "Тулузи" на виїзді.

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