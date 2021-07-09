Руслану Малиновському прооперували грижу живота.

Півзахисник італійської "Аталанти" та збірної України Руслан Малиновський успішно переніс операцію на грижі живота.

Фото з лікарняної палати оприлюднила у себе в Instagram дружина гравця Роксана, додавши підпис: "До зустрічі".

Близько 40-50 днів Руслан витратить на реабілітацію після хірургічного втручання. Очікується, що він повернеться на поле наприкінці серпня, а новий сезон чемпіонату Італії розпочнеться 22 серпня.

"У Руслана операція, а потім йому два тижні не можна абсолютно жодних навантажень. У морі теж плавати не можна", - розповіла дружина футболіста.

Малиновський брав участь у всіх поєдинках Євро-2020, окрім чвертьфіналу проти Англії. Перед цією грою він відчув гострий біль у животі, тому не потрапив до заявки на гру.

Нагадаємо, що Малиновський у минулому сезоні Серії А став найкращим плеймейкером.

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Руслан Малиновський: кар'єра в "Аталанті"

Руслан Малиновський перейшов в "Аталанту" в липні 2019 року з бельгійського "Генка" за 13,6 мільйона євро, ставши одним з найдорожчих футболістів в історії клубу.

У своєму першому сезоні він провів за італійський клуб 44 матчі, в яких забив 9 голів і зробив 4 гольові передачі.

У сезоні 2020-2021 на рахунку українця 43 матчі, 10 голів і 12 асистів у складі клубу з Бергамо.

В квітні Малиновського визнали найкращим гравцем у п'яти провідних лігах Європи за місяць.

У травні українець був названий найкращим гравцем місяця в Серії А.

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Автор: Артем Будрін