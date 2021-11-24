Каріму Бензема також потрібно буде сплатити штраф.

Кримінальний суд Версаля виніс вердикт у справі про шантаж екс-півзахисника збірної Франції Матьє Вальбуена, котрий наразі виступає у грецькому "Олімпіакосі".

Форварда мадридського "Реала" та збірної Франції Каріма Бензема визнали винним у шантажі Вальбуена відеозаписом інтимного характеру. Про це повідомляє RMC Sport.

Бензема визнаний винним в співучасті у спробі шантажу. Каріма засудили до року в'язниці умовно і штрафу у розмірі 75 тисяч євро. Це максимально можливе покарання у даній справі. Прокурор вимагав 10 місяців в'язниці умовно для Бензема і штрафу у розмірі 75 тисяч євро.

Зазначимо, слідство підозрювало нападника "Реала" в тому, що у 2015 році він діяв як посередник, змушуючи Вальбуена заплатити шантажистам, щоб ті не виклали відеозапис інтимного характеру в мережу Інтернет. Через цей скандал обидва гравці не поїхали на Євро-2016, тому що наставник збірної Франції Дідьє Дешам відсторонив обох у зв'язку з інцидентом.

Бензема після цього не викликали в національну команду Франції до 2021 року - Карім пропустив переможний для Франції чемпіонат світу-2018. Дешам запросив гравця лише перед Євро-2020 влітку 2021 року.

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Карім Бензема: кар'єра і досягнення в "Реалі"

Бензема перейшов до "Реалу" у 2009 році з "Ліона".

З "Реалом" Бензема три рази виграв чемпіонат Іспанії, чотири рази - Лігу чемпіонів, а також завоював 12 інших трофеїв.

Автор: Артем Будрін