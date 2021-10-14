Карлос де Пена налаштований оптимістично перед складною грою.

Вінгер київського "Динамо" Карлос де Пена вважає, що "біло-синім" до снаги перемогти "Барселону" у Лізі чемпіонів.

29-річний уругваєць дав коментар з цього приводу для FanDay.

"Барселона" є "Барселона", ми повинні поважати їх. У будь-якої команди трапляються важкі часи. "Барселона" знаходиться в кризовому становищі, але ми не повинні недооцінювати це. Ми повинні показати, що можемо виграти, але не повинні демонструвати поблажливе ставлення до "Барселони", - сказав Карлос.

Де Пена також додав:

"Безумовно, це вже далеко не та "Барселона" з Хаві, Іньєстою, Мессі, Піке, Пуйолем та іншими зірками. Але це та ж "Барселона", якщо ми говоримо про клуб. Ми повинні приїхати на "Камп Ноу" і показати свої найкращі якості. Ми можемо перемогти "Барселону".

Протистояння "Динамо" та "Барселони" пройде 20 жовтня і 2 листопада. "Барселона" програла з однаковим рахунком (3:0) в перших двох турах "Баварії" та "Бенфіці".

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"Динамо" в Лізі чемпіонів 2021/22

Після двох турів у "Динамо" 1 очко, кияни посідають третє місце в групі E.

"Баварія" набрала 6 очок і очолює таблицю групи E. У "Бенфіки" - 4 очки, у "Барселони" - 0.

В першому турі "біло-сині" зіграли внічию з "Бенфікою", а в другому - поступилися розгромно "Баварії".

Автор: Артем Будрін