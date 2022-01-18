Віктор Скрипник не хоче продовжувати контракт з луганською "Зорею".

Віктор Скрипник влітку 2022 року залишить посаду головного тренера луганської "Зорі".

Про це повідомляє Meta-ratings.

За інформацією джерела, 52-річний фахівець покине "Зорю" наприкінці поточного сезону. Керівництво клубу двічі пропонувало Скрипнику пролонгувати угоду, але коуч відмовив. Він допрацює свій контракт до літа та попрощається з командою.

Нагадаємо, що у Скрипника є варіанти працевлаштування в Європі. Раніше українець розповів, чому він відмовився прийняти збірну України після відходу Андрія Шевченка.

Віктор Скрипник: кар'єра