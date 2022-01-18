Віктор Скрипник влітку 2022 року залишить посаду головного тренера луганської "Зорі".
Про це повідомляє Meta-ratings.
За інформацією джерела, 52-річний фахівець покине "Зорю" наприкінці поточного сезону. Керівництво клубу двічі пропонувало Скрипнику пролонгувати угоду, але коуч відмовив. Він допрацює свій контракт до літа та попрощається з командою.
Нагадаємо, що у Скрипника є варіанти працевлаштування в Європі. Раніше українець розповів, чому він відмовився прийняти збірну України після відходу Андрія Шевченка.
Віктор Скрипник: кар'єра
- Віктор Скрипник розпочав свою тренерську кар'єру в Німеччині. Спочатку він працював у структурі "Вердера", відповідаючи за підготовку юнаків.
- У жовтні 2014 року Скрипник зайняв пост в.о. головного тренера "Вердера". У листопаді 2014 року "Вердер" підписав повноцінний контракт зі Скрипником до 2017 року. Український тренер пропрацював у бременському клубі майже два роки і був звільнений 18 вересня 2016 року після того, як команда програла перші три матчі сезону 2016/17.
- Наступним клубом Скрипника була ФК "Рига", з якою він виграв чемпіонат Латвії і став володарем Кубка Латвії.
- Влітку 2019 року Віктор Скрипник був призначений головним тренером луганської "Зорі".
- З луганчанами Скрипник двічі ставав бронзовим призером чемпіонату України і один раз виводив "Зорю" у фінал Кубка України.
- У нинішньому сезоні "Зоря" під керівництвом Скрипника йде на 4-й позиції в УПЛ з 36 очками в активі. Відставання від третього місця складає всього 4 бали.