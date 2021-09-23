Георгій Бущан був переведений з резервного списку в основний.

Голкіпер "Динамо" Георгій Бущан отримав виклик до збірної України на матчі кваліфікації ЧС-2022 у жовтні.

Як повідомив офіційний сайт УАФ, виконуючий обов'язки головного тренера української збірної Олександр Петраков перевів Бущана з резервного списку гравців в основний.

Таким чином, у розпорядженні Петракова буде чотири голкіпери: Бущан, Андрій Пятов, Денис Бойко і Дмитро Різник.

Нагадаємо, що на Євро-2020 Бущан був основним воротарем збірної України. Багатьма вболівальниками та експертами він був визнаний одним з найкращих футболістів у складі "жовто-синіх" на турнірі. За підсумками турніру Бущан потрапив до символічної команди відкриттів Євро-2020.

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У вересні Бущан не міг допомогти українській збірній через травму.

Збірна України: матчі в жовтні

Збірна України в жовтні проведе два відбіркових матчі до чемпіонату світу. 9 жовтня Україна в гостях зіграє проти Фінляндії, а 12 жовтня прийматиме Боснію і Герцеговину.

Після п'яти матчів Україна посідає у своїй відбірковій групі друге місце, набравши 5 очок.

Автор: Антон Дудар