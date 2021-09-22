Йожеф Сабо вважає, що Олександру Петракову не можна так ставитися до гравців.

Екс-тренер київського "Динамо" Йожеф Сабо розкритикував виконуючого обов'язки головного тренера збірної України Олександра Петракова за рішення не викликати півзахисника Руслана Малиновського до збірної України.

Сабо цитує 1927.kiev.ua.

"Невизов Малиновського - це погано. Нехай Петраков не ображається. Якщо Малиновський в чомусь винен, то він повинен був викликати його до себе і поговорити по-хорошому. Таке буває. А не рубати відразу: "Полетів - добре, що полетів", "Багато говорить - викликаю замість нього іншого". Не викликати Малиновського в збірну - це дуже погано", - сказав Сабо.

Фахівець підкреслив, що Малиновський - один з найкращих футболістів української збірної:

Читайте такожКонфлікт не минув безслідно: Петраков не викликав до збірної України найдорожчого футболіста

"Для мене Руслан - один з найкращих футболістів. Особливо зараз. Він і в підіграванні діє добре, і у відборі, забивний. У Шевченка була прекрасна збірна. Є середня лінія - Степаненко, Малиновський, Зінченко, Ярмоленко, і вже є команда. У Шевченка була хороша команда, тому що була дуже хороша середня лінія, гравці якої вміли й захищатися, і атакувати, і контролювати м'яч".

Сабо підкреслив, що Петракову варто переглянути своє ставлення до гравців:

"Не викликати Малиновського в збірну України - це помилка. Петраков повинен розуміти, що в національній команді не можна ставитися до гравців, як до молоді".

Конфлікт Малиновського і Петракова в збірній України

В. о. головного тренера збірної України Олександр Петраков після матчів з Казахстаном і Францією повідомив, що Руслан Малиновський образився на нього через те, що залишився в запасі на обидві гри.

Пізніше Петраков також сказав, що Малиновський не захотів залишатися в збірній на товариський матч з Чехією.

Пізніше Малиновський в мережі опублікував відповідь на слова тренера.

У підсумку Петраков не став викликати футболіста на матчі збірної України в жовтні.

Автор: Антон Дудар