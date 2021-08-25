"Львів" невдало стартував у новому сезоні.

Анатолій Безсмертний залишив посаду головного тренера футбольного клубу "Львів" після поразки від "Інгульця" в 5-му турі УПЛ.

Про це повідомив офіційний сайт "Львова".

Повідомляється, що Безсмертний сам подав у відставку, яка була прийнята керівництвом клубу.

"Це непросте рішення, однак команді потрібні зміни. Можу запевнити, що завжди був націлений на результат, якого, на жаль, не вдалося досягти на старті чемпіонату. Важко об'єктивно оцінювати власну роботу - на детальний аналіз буде час пізніше, але вже зараз я відчуваю, що команді потрібні кардинальні зміни, щоб продовжувати вдосконалюватися", - прокоментував своє рішення Безсмертний.

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Спеціаліст очолював "Львів" з березня. У минулому сезоні він зумів фінішувати з командою на восьмому місці в УПЛ.

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У новому чемпіонаті України "Львів" провів п'ять матчів, не зумівши виграти жодного разу: у команди 2 перемоги та 3 поразки.

Набравши 2 очки, львів'яни розташувалися на 15-й позиції в турнірній таблиці УПЛ.

Автор: Антон Дудар