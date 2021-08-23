ФК "Львів" розташувався на передостанньому місці в турнірній таблиці за підсумками матчу.

П'ятий тур чемпіонату України з футболу закривали аутсайдери Прем'єр-ліги. "Львів" вдома поступився "Інгульцю" з мінімальним рахунком - 1:2.

Команда Анатолія Безсмертного відкрила першою лік забитим м'ячам в зустрічі, але в другому таймі буквально за дві хвилини "Інгулець" перевернув все з ніг на голову. Клуб з Кіровоградської області двічі забив та вирвав вольову перемогу.

Тепер "Інгулець" має 4 очки та посідає 13-ту сходинку в турнірній таблиці. У "Львова" на два залікові пункти менше і вони обіймають 15-ту позицію.

"Львів" - "Інгулець" - 1:2

Голи: Грисьо, 14 - Козак, 53, Сітало, 54

"Львів": Ільющенков, Крушинський, Махмутовіч, Якимець, Політило (Чір'як, 83), Ернест, Грисьо (Нич, 72), Ренан, Довгий (Брікнер, 72), О. Зозуля, Альваро (Шина, 72)

"Інгулець": Шуст, Салем, Запорожець, Шарай (Асмелаш, 89), Полегенько, Козак (Коваленко, 64), Бартуловіч (Коробенко, 65), Сітало (Гопей, 79), Шишка (Поспєлов, 89), Опанасенко, Ковальов

Огляд гри від телеканалів "Футбол 1,2,3".

Українська Прем'єр-ліга: 5-й тур

Автор: Артем Будрін