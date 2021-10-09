"Минай" знайшов заміну Василю Кобіну.

Футбольний клуб "Минай" після звільнення Василя Кобіна призначив Ігоря Леонова новим головним тренером команди.

Про це повідомив офіційний сайт "Миная".

Леонов приступив до своїх обов'язків з 9 жовтня.

Разом з Леоновим в тренерський штаб "Миная" увійшов ще один екс-гравець "Шахтаря" Михайло Старостяк.

Нагадаємо, що в поточному чемпіонаті України "Минай" займає лише 13-е місце, набравши 6 очок у дев'яти матчах.

Читайте такожУкраїнська Прем'єр-ліга: результати 10-го туру, таблиця

Ігор Леонов: що про нього відомо

54-річний Леонов найбільш відомий за виступами за донецький "Шахтар", з яким чотири рази ставав срібним призером УПЛ і два рази виграв Кубок України.

Тренерську кар'єру він розпочав в академії "Шахтаря". Потім в якості головного тренера очолював клуби УПЛ - "Іллічівець "(2011-2012) і київський "Арсенал" (2019)

З 2013 року він обіймав посаду координатора дитячої академії "Шахтаря".

Автор: Антон Дудар