Один з аутсайдерів УПЛ звільнив головного тренера

Василь Кобін вже вдруге в тренерській кар'єрі покинув "Минай".

Керівництво "Миная" прийняло рішення припинити співпрацю з головним тренером команди Василем Кобіним. Про це повідомив офіційний сайт "Миная". Кобін звільнений із займаної посади, оскільки президент "Миная" Валерій Пересоляк "дуже незадоволений турнірним становищем і останніми матчами команди, зокрема, домашнім поєдинком проти ФК "Львів". У поточному чемпіонаті України "Минай" займає лише 13-е місце, набравши 6 очок у восьми матчах. Читайте такожУПЛ: Зоря розгромила Дніпро-1, Львів здобув першу перемогу в сезоні (відео) Василь Кобін: тренерська кар'єра Кобін вже вдруге в кар'єрі очолював "Минай". У його перший період біля керма клубу (з початку 2019 року) "Минай" виграв Першу лігу України та виходив до 1/2 фіналу Кубка України.

24 березня цього року Кобін покинув пост головного тренера "Миная", але влітку повернувся на цю посаду.

Всього під його керівництвом "Минай" провів 64 матчі, здобувши 28 перемог. Автор: Антон Дудар

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