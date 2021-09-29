Василь Кобін / фото ФК Минай
Керівництво "Миная" прийняло рішення припинити співпрацю з головним тренером команди Василем Кобіним.
Про це повідомив офіційний сайт "Миная".
Кобін звільнений із займаної посади, оскільки президент "Миная" Валерій Пересоляк "дуже незадоволений турнірним становищем і останніми матчами команди, зокрема, домашнім поєдинком проти ФК "Львів".
У поточному чемпіонаті України "Минай" займає лише 13-е місце, набравши 6 очок у восьми матчах.
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Василь Кобін: тренерська кар'єра
- Кобін вже вдруге в кар'єрі очолював "Минай". У його перший період біля керма клубу (з початку 2019 року) "Минай" виграв Першу лігу України та виходив до 1/2 фіналу Кубка України.
- 24 березня цього року Кобін покинув пост головного тренера "Миная", але влітку повернувся на цю посаду.
- Всього під його керівництвом "Минай" провів 64 матчі, здобувши 28 перемог.