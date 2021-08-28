Вболівальники "Чорноморця" недружньо зустріли команду перед матчем.

Одеські фанати вчинили напад на автобус з футболістами "Чорноморця" перед матчем 6-го туру УПЛ проти "Олександрії".

Про це повідомляє Telegram Troublemakers & Ultras Action.

"Протистояння фанатів "Чорноморця" з клубом отримало своє продовження перед домашнім матчем проти "Олександрії". Одесити зустрічали автобус з командою дорогою до стадіону. Як бачимо, ситуація стає все більш напруженою, від закликів на банерах фанати перейшли до більш рішучих дій", - йдеться в повідомленні.

Коли автобус їхав на стадіон, фанати спершу спробували зупинити його, а потім почали кидати фаєри і петарди. Автобус все ж зміг проїхати далі.

Зазначимо, що ультрас "Чорноморця" не подобається те, що клуб активно співпрацює з "Динамо". Влітку одеський клуб орендував у киян 12 футболістів, а тренує команду Юрій Мороз, який до цього працював у системі "Динамо".

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Автор: Антон Дудар