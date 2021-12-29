Півзахисник "Аталанти" і національної збірної України Руслан Малиновський потрапив до збірної найкращих гравців Серії А за підсумками 2021 року.
Символічну збірну найкращих футболістів чемпіонату Італії склав авторитетний статистичний портал SofaScore.
Гравець "Аталанти" Руслан Малиновський розташувався в центрі півзахисту. Українцю виставили 7,44 бали, що є другою найкращою оцінкою після вінгера "Наполі" Лоренцо Інсіньє.
У 2021 році на рахунку Руслана 11 голів і 11 гольових передач в 42 іграх чемпіонату Італії.
Зазначимо, що Руслан є єдиним представником "Аталанти" у збірній року.
Читайте такожНазвано ім'я найкращого футболіста УПЛ за підсумками 2021 рокуТакож у півзахисті символічної команди розташувалися Доменіко Берарді ("Сассуоло"), Лоренцо Пеллегріні ("Рома") і Марцело Брозович ("Інтер"). Захисну лінію сформували: Маріу Руї, Каліду Кулібалі (обидва з "Наполі"), Мілан Шкріньяр ("Інтер") і Хуан Куадрадо ("Ювентус"). Місце у воротах зайняв Давид Оспіна ("Наполі"), єдиний нападник - Душан Влахович ("Фіорентина").
Руслан Малиновський: кар'єра в "Аталанті"
- Руслан Малиновський перейшов в "Аталанту" в липні 2019 року з бельгійського "Генка" за 13,6 мільйона євро, ставши одним з найдорожчих футболістів в історії клубу.
- У квітні 2021 року Малиновського визнали найкращим гравцем у п'яти провідних лігах Європи за місяць.
- За підсумками минулого сезону українець виграв гонку найкращих асистентів Серії А.
- На даний момент на його рахунку 109 матчів, 24 голи і 20 результативних передач у складі "Аталанти".
- Портал Transfermarkt оцінює Руслана Малиновського в 30 мільйонів євро.