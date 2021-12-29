Український півзахисник отримав одну з найвищих оцінок у збірній.

Півзахисник "Аталанти" і національної збірної України Руслан Малиновський потрапив до збірної найкращих гравців Серії А за підсумками 2021 року.

Символічну збірну найкращих футболістів чемпіонату Італії склав авторитетний статистичний портал SofaScore.

Гравець "Аталанти" Руслан Малиновський розташувався в центрі півзахисту. Українцю виставили 7,44 бали, що є другою найкращою оцінкою після вінгера "Наполі" Лоренцо Інсіньє.

У 2021 році на рахунку Руслана 11 голів і 11 гольових передач в 42 іграх чемпіонату Італії.

Зазначимо, що Руслан є єдиним представником "Аталанти" у збірній року.

Читайте такожНазвано ім'я найкращого футболіста УПЛ за підсумками 2021 рокуТакож у півзахисті символічної команди розташувалися Доменіко Берарді ("Сассуоло"), Лоренцо Пеллегріні ("Рома") і Марцело Брозович ("Інтер"). Захисну лінію сформували: Маріу Руї, Каліду Кулібалі (обидва з "Наполі"), Мілан Шкріньяр ("Інтер") і Хуан Куадрадо ("Ювентус"). Місце у воротах зайняв Давид Оспіна ("Наполі"), єдиний нападник - Душан Влахович ("Фіорентина").

Руслан Малиновський: кар'єра в "Аталанті"