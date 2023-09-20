Діогу Кошта у свій день народження висловив слова підтримки українцям.

У вівторок, 19вересня, "Порту" виграв у донецького "Шахтаря" у першому турі групового раунду Ліги чемпіонів.

Після гри голкіпер португальського клубу поділився своїми емоціями від перемоги, а також висловив слова підтримки Україні.

"Це був хороший гол від гравця "Шахтаря". Найгірший сценарій для кіпера - удар в протихід. Слід віддати належне супернику. Намагаюся покращитися, щоб мати можливість відбивати навіть такі удари і врятувати команду.

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Це найкращий день. Перемога в день народження - найкращий подарунок. Я хотів би подякувати всім уболівальникам "Порту" і всім, хто привітав мене. Я дуже вдячний.

На стадіоні була гарна атмосфера. Фанати хотіли подивитися чудове видовище. Обіймаю всіх українців, бажаю їм багато сил і кажу, що ми з ними", - наводить слова кошти видання Record.

Додамо, що в день матчу проти "Шахтаря" Діогу Кошта відзначив свій 24-й день народження.

Варто відзначити, що трансферна вартість португальського голкіпера оцінюється в 45 мільйонів євро. Разом з Джанлуїджі Доннаруммою, Майком Меньяном і Тібо Куртуа він на даний момент є найдорожчим голкіпером у світі.

За "Порту" Кошта виступає з 2016 року. У складі "драконів" він зіграв 116 матчах у всіх турнірах. За національну збірну Португалії Діогу зіграв 16 ігор.

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