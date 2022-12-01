У Федерації футболу Франції вважають, що гол Антуана Грізманна був скасований несправедливо.

У середу, 30 листопада, відбувся поєдинок третього туру чемпіонату світу з футболу, в якому збірна Франції сенсаційно програла Тунісу.

Чинні чемпіони світу зрівняли рахунок у грі з африканською командою на останніх секундах матчу, проте вже після фінального свистка арбітр Меттью Конгер відправився дивитися відеоповтор і, після перегляду епізоду зі взяттям воріт, скасував гол французів.

Федерація футболу Франції звернулася до ФІФА зі скаргою на скасування голу, який забив нападник національної команди Антуан Грізманн.

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"Ми пишемо скаргу у зв'язку з голом Антуана Грізманна, який, з нашої точки зору, був помилково скасований. Така скарга повинна бути відправлена до ФІФА протягом 24 годин після закінчення матчу", - наводить слова представника Федерації футболу Франції Le Parisien.

Повідомляється, що скарга пов'язана з часом використання системи VAR.

Варто зазначити, що ця поразка ніяк не вплинула на турнірне становище збірної Франції, яка зберегла за собою перше місце в групі D з 6 очками і вийшла в плей-офф мундіалю.

В 1/8 фіналу ЧС-2022 Франція зіграє проти збірної Польщі.

Нагадаємо, національна збірна Франції є чинним переможцем чемпіонату світу. В фіналі ЧС-2018 французи обіграли Хорватію.

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