Фернандо Гайбор встановив новий рекорд чемпіонату Еквадору.

У неділю, 10 липня, відбувся поєдинок чемпіонату Еквадору, в якому "Індепендьєнте дель Вальє" приймав на своєму полі "Кумбая". Гра завершилася перемогою господарів з рахунком 2:0.

Цей поєдинок привернув увагу світової футбольної громадськості завдяки голу еквадорського футболіста Фернандо Гайбора, який забив приголомшливим ударом зі своєї половини поля.

На 94-й хвилині зустрічі футболісти "Кумбая" невдало розіграли кутовий і м'яч дістався Гайбору, 30-річний півзахисник побачивши, що голкіпер суперника далеко вийшов з воріт, зважився завдати потужного удару зі своєї половини поля. Футболіст був винагороджений за свою сміливість, адже м'яч влетів після його пострілу точно в сітку воріт суперника.

Відео голу:

За інформацією Opta, Фернандо Гайбор забив гол з 70,9 метра. Це рекордна відстань, з якої забивали гол у чемпіонаті Еквадору.

Відзначимо, що в цьому матчі Гайбор вийшов на заміну і провів на полі всього 27 хвилин. Крім гола, еквадорець за відведений йому час встиг заробити ще й же.

Цей матч проходив в рамках першого туру другого раунду еквадорського чемпіонату. Першу частину сезону "Індепендьєнте" завершив на четвертому місці, поступившись лідеру чемпіонату три очки.

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