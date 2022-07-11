Ромео Бекхем грає в команді свого батька "Інтер Маямі".

Ромео Бекхем, син легендарного екс-футболіста збірної Англії і "Манчестер Юнайтед" Девіда Бекхема, відзначився феєричним голом у стилі свого знаменитого батька.

Гол забив Ромео в матчі за резерв "Інтера Маямі", яким володіє Девід Бекхем, чим допоміг своїй команді перемогти "Орландо Сіті B".

У другому таймі Бекхем-молодший спочатку віддав результативну передачу, а потім взявся пробити штрафний метрів з 25-ти. Ромео завдав ефектного удару правою ногою над стінкою і поцілив точно у ближній кут впритул до стійки.

Це дебютний гол 19-річного футболіста в сезоні.

Поєдинок у підсумку завершився перемогою "Інтера Маямі" з рахунком 3:1.

Відео голу:

19-year-old Romeo Beckham scored his first goal of the season for Inter Miami II on a beautiful free kick 👀 pic.twitter.com/KIWsy2JBUv — ESPN FC (@ESPNFC) July 11, 2022

Додамо, що всього в першості-2022 MLS Next Pro Ромео Бекхем провів 14 матчів, в яких оформив 1 гол і 7 результативних передач. Минулий сезон він відіграв в USL 1 - третьому за силою дивізіоні Сполучених Штатів (6 поєдинків).

Нагадаємо, під час перебування футболіста Девід Бекхем був визнаним майстром штрафних і дальніх ударів.

Девід Бекхем: досягнення та кар'єра

Девід Бекхем є одним з найвідоміших англійських футболістів сучасності.

Він є вихованцем "Манчестер Юнайтед", за який зіграв 385 матчів, забив 85 голів і віддав 109 результативних передач.

Також виступав за "Реал" Мадрид, "Мілан", "Лос-Анджелес Гелаксі" і ПСЖ.

Бекхем зіграв 115 матчів за збірну Англії і забив 17 голів.

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