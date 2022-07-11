Ромео Бекхем, син легендарного екс-футболіста збірної Англії і "Манчестер Юнайтед" Девіда Бекхема, відзначився феєричним голом у стилі свого знаменитого батька.
Гол забив Ромео в матчі за резерв "Інтера Маямі", яким володіє Девід Бекхем, чим допоміг своїй команді перемогти "Орландо Сіті B".
У другому таймі Бекхем-молодший спочатку віддав результативну передачу, а потім взявся пробити штрафний метрів з 25-ти. Ромео завдав ефектного удару правою ногою над стінкою і поцілив точно у ближній кут впритул до стійки.
Це дебютний гол 19-річного футболіста в сезоні.
Поєдинок у підсумку завершився перемогою "Інтера Маямі" з рахунком 3:1.
Відео голу:
19-year-old Romeo Beckham scored his first goal of the season for Inter Miami II on a beautiful free kick 👀 pic.twitter.com/KIWsy2JBUv— ESPN FC (@ESPNFC) July 11, 2022
Додамо, що всього в першості-2022 MLS Next Pro Ромео Бекхем провів 14 матчів, в яких оформив 1 гол і 7 результативних передач. Минулий сезон він відіграв в USL 1 - третьому за силою дивізіоні Сполучених Штатів (6 поєдинків).
Нагадаємо, під час перебування футболіста Девід Бекхем був визнаним майстром штрафних і дальніх ударів.
Девід Бекхем: досягнення та кар'єра
- Девід Бекхем є одним з найвідоміших англійських футболістів сучасності.
- Він є вихованцем "Манчестер Юнайтед", за який зіграв 385 матчів, забив 85 голів і віддав 109 результативних передач.
- Також виступав за "Реал" Мадрид, "Мілан", "Лос-Анджелес Гелаксі" і ПСЖ.
- Бекхем зіграв 115 матчів за збірну Англії і забив 17 голів.