Частину дівчат примусово вивезли до Росії або на тимчасово окуповані частини Донбасу.

З блокадного Маріуполя російські окупанти силоміць вивезли футболісток української команди "Маріупольчанка".

Про це розповіла президент клубу Яна Винокурова, передає Настоящее время. За її словами, частину дівчат примусово вивезли до Росії або на окуповані РФ українські землі. Решта футболісток встигли евакуюватися до українських міст, а дехто досі ховається від снарядів російських військ у підвалах Маріуполя.

"Кого змогла, забрала до себе додому в приватний сектор. Команда зараз розірвана - хтось із нами, зараз якраз відновлюємо їм документи. У частини не було вибору - вони в Росії, їх вивезли кудись під Новоазовськ (українське місто, яке від 2014 року перебуває під контролем так званої "ДНР" - ред.). Половина дівчат мешкали в Маріуполі, зараз їх повивозили до Росії. Що вони там робитимуть - ми не знаємо", - розповіла Винокурова.

Крім того, вона зазначила, що частина залишилася в підвалах. Хтось перебуває інших у містах України, хтось виїхав до Румунії, Нідерландів.

"Як такої команди немає. Коли настане мир, ми обов'язково повернемося", - сказала Винокурова.

На момент початку повномасштабної війни Росії проти України "Маріупольчанка" посідала четверте місце у Вищій лізі жіночого чемпіонату України.

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