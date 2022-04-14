Колишній клуб Андрія Ярмоленка "Боруссія" допоможе відновити стадіон чернігівської "Десни".

Зруйнований російськими окупантами стадіон футбольного клубу "Десна" у Чернігові допоможе відновити Німеччина і "Боруссія" Дортмунд.

Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

"Німеччина і дортмундський клуб готові допомогти відновити зруйнований російськими окупаційними військами стадіон у Чернігові. Клуб пам'ятає свого гравця і крутого українського футболіста Андрія Ярмоленка", - написав Ткаченко в Фейсбуці.

Нагадаємо, Чернігів став одним з епіцентрів війни в Україні, яку розв'язала Росія 24 лютого. Окупанти неодноразово наносили ракетні удари і авіабомбардування і знищували все, що траплялося їм на очі. Футбольний стадіон теж став "військовим об'єктом" для загарбників.

Додамо, що за дортмундську "Боруссію" у сезоні 2017/18 виступав уродженець Чернігівщини Андрій Ярмоленко. Авторитетне німецьке видання Bild називало Ярмоленка найкращим новачком Бундесліги і найкращим гравцем на старті чемпіонату Німеччини.

Українець зіграв за "джмелів" в 26 матчах у всіх турнірах і набрав 12 очок за системою "гол+пас" (6 голів і 6 гольових передач).

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