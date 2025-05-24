Офіційного повідомлення про призначення нового тренера наразі немає.

Футбольний клуб "Шахтар" оголосив про припинення співпраці з головним тренером команди Маріно Пушичем та його тренерським штабом.

Про це йдеться в заяві пресслужби донецького клубу. Пушич працював у команді з 23 жовтня 2023 року. За цей час "гірники" відіграли 71 офіційний матч, 44 з яких завершилися перемогою.

Також було 13 нічиїх та 14 поразок. Водночас загальна різниця мʼячів становила 139–71.

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"Під керівництвом Пушича донеччани завоювали три національних трофеї: зробили золотий дубль у сезоні-2023/24 та виграли рекордний для українського футболу, 15-й у своїй історії Кубок України – 2024/25. Дякуємо Маріно Пушичу та його асистентам за самовіддану та якісну роботу, найвищій рівень професіоналізму, особисту мужність і стійкість, за яскраві перемоги, титул і трофеї, красиві й незабутні емоції. Ваші імена та досягнення назавжди вписані в історію "Шахтаря". Окрема подяка за активну підтримку України й українців", – йдеться в заяві.

Наразі офіційних повідомлень про призначення нового тренера не було. Водночас ЗМІ раніше повідомляли, що посаду головного тренера "Шахтаря" було запропоновано ексгравцю "Барселони" Арді Турану. Нині він займає аналогічну посаду в "Еюпспорі".

Новини футболу

21 травня відбувся фінал Ліги Європи. За титул чемпіона на полі змагалися два англійських клуби – "Тоттенгем" та "Манчестер Юнайтед". Перемогу здобула лондонська команда. На рахунку "Тоттенгема" був єдиний гол того матчу.

Тим часом чемпіоном сезону 2024/25 в українській Премʼєр-лізі став київський клуб "Динамо".

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