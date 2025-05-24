Нещодавно клуб завоював 30-й чемпіонський титул.

Футбольний клуб "Динамо" офіційно оголосив про зміну своєї емблеми. Про це йдеться у заяві, опублікованій на сайті команди.

Нещодавно "Динамо" здобуло 30-й чемпіонський титул у своїй історії. Тож тепер над емблемою клубу зʼявиться ще одна зірка.

"30-те чемпіонство в історії ФК "Динамо" Київ – подія історична, емоційно насичена та надзвичайно символічна. Саме в найважчі для країни часи, коли триває повномасштабна війна, ця перемога стає потужним сигналом віри, єдності та надії для всієї України. Цей трофей – не лише спортивне досягнення. Це – перемога, яку ми присвячуємо тим, хто робить можливим саме існування нашого сьогодення. Саме тому над гербом нашого клубу з’явиться третя зірка – зірка вдячності Збройним Силам України", – йдеться в заяві.

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Нова емблема:

Інші новини футболу

18 травня київське "Динамо" офіційно стало чемпіоном України з футболу в сезоні 2024/25.

Тим часом донецький "Шахтар" попрощався з головним тренером Маріно Пушичем та його тренерським штабом. Хорватський наставник працював у команді з жовтня 2023 року. Під його керівництвом "гірники" провели 71 матч, 44 з яких завершилися перемогою.

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