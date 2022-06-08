У "Кривбасі" заявили, що клуб не приймає жодної іншої позиції, окрім як підтримки України.

Футбольний клуб "Кривбас" прийняв рішення припинити співпрацю з двома тренерами через антиукраїнську позицію.

Як повідомляє офіційний сайт "Кривбасу", з клубу були звільнені головний тренер команди "Кривбас" U-19 Віталій Віценець і його асистент Станіслав Дяченко. Вони пропрацювали в структурі клубу близько року.

"Сьогодні Україна веде визвольну боротьбу з кривавою агресією Росії. Збройні сили України героїчно відстоюють незалежність і територіальну цілісність країни. Терроборона наполегливо захищає нашу землю. Волонтери самовіддано підтримують наших захисників і нужденних. Кожен з нас наближає перемогу.

Клуб готується до старту в УПЛ, проведення якого на українських футбольних полях є яскравим індикатором нашої твердої віри в перемогу. І, зрозуміло, що у ФК "Кривбас" чітка і однозначна проукраїнська позиція. Україна - суверенна незалежна держава. Росія - агресор, армія РФ - мародери, вбивці і ґвалтівники. Путін - ху*ло.

Інший погляд на те, що відбувається для клубу неприйнятний, іншої позиції для "Кривбасу" просто не існує. Клуб не буде закривати очі і виправдовувати кого-небудь. Ми переконані, що у тих, хто має іншу думку, немає місця у великій родині "Кривбасу".

З урахуванням цього ФК "Кривбас" прийняв рішення про припинення співпраці з тренером академії U-19 Віталієм Віценцем та його помічником Станіславом Дяченком.

Слава Україні! Слава ЗСУ! Перемога буде за нами!",- йдеться в заяві прес-служби клубу.

Зазначимо, що Віценець - 31-річний тренер, який виступав за "Зорю", "Шахтар", "Іллічівець", "Севастополь" і "Маріуполь". Разом зі збірною України U-19 він став чемпіоном Європи в 2009 році.

Додамо, що "Кривбас" наступного сезону виступатиме у вищому дивізіоні чемпіонату України з футболу - Прем'єр лізі.

Нагадаємо, війна в Україні почалася рано вранці 24 лютого, коли РФ приступила до масштабного вторгнення. Український спротив російській агресії триває вже більше трьох місяців.

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