Кияни пішли від поразки в грі проти "Серветта".

Київське "Динамо" 10 липня провело свій перший спаринг на другому зборі в Швейцарії. Кияни зустрічалися з місцевим клубом "Серветт".

"Динамо" пропустило в дебюті гри, але зуміло піти від поразки в кінцівці - дебютний гол за команду забив форвард Ілля Шкурін, який тільки 9 липня був представлений в якості новачка команди. Він відзначився ударом головою.

"Динамо" - "Серветт" - 1:1

Голи: Імері, 13 - Шкурін, 85

"Динамо": Бойко, Кендзера, Бражко (Дубінчак, 46), Сирота (Шабанов, 75), Сідклей (Тимчик, 46), Андрієвський (Коробенко, 78), Шепелєв (Гармаш, 46), Буяльський (Шкурін, 75), Родрігес (де Пена, 46), Антюх (Леднєв, 66), Супряга (Кулач, 66)

Повне відео матчу опублікував YouTube-канал "Динамо".

Читайте такожОфіційно: Динамо придбало футболіста в групу атаки

"Динамо": підготовка до сезону

Перший збір київського "Динамо" в Швейцарії пройшов з 28 червня по 7 липня.

У рамках збору "Динамо" провело чотири контрольні матчі: зіграло внічию з "Базелем" (4:4), "Лозанною" (1:1) та "Люцерном" (3:3), а також встигло розгромити французький клуб (5:0).

Другий збір команди проходить у Швейцарії з 10 по 20 липня.

Розпочне новий сезон УПЛ "Динамо" 31 липня домашнім матчем проти "Вереса".

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Антон Дудар