Ілля Шкурін найближчий сезон проведе в складі чемпіона України.

"Динамо" оформило свій другий трансфер за день. Слідом за вінгером ковалівського "Колосу", кияни підсилилися 21-річним форвардом московського ЦСКА Іллею Шкуріним.

Білоруський нападник виступатиме за "біло-синіх" на правах оренди до кінця сезону 2021/22 з опцією викупу. Шкурін полетить з командою на другий підготовчий збір до Швейцарії.

Ілля є вихованцем ФК "Вітебськ". У рідній Білорусі Шкурін захищав кольори ФК "Вітебську" та "Енергетику-БГУ".

У складі "Енергетик-БГУ" в чемпіонаті Білорусі 2019 року Ілля забив 19 м'ячів в національному чемпіонаті та став найкращим бомбардиром сезону, випередивши найближчого переслідувача на 5 голів.

У січні 2020 року Шкурін здійснив трансфер до московського ЦСКА, в складі якого провів 19 матчів у всіх турнірах та забив 3 голи (всі - у рамках російської Прем'єр-ліги).

Раніше Шкурін відмовився виступати за збірну Білорусі, допоки діє режим Лукашенка. В помсту федерація виключила його з команди.

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Автор: Артем Будрін