"Борнмут" піднявся на 11-е місце в турнірній таблиці чемпіонату Англії.

У суботу, 23 грудня, відбувся поєдинок 18-го туру Англійської Прем'єр-ліги, в якому "Ноттінгем Форест" приймав "Борнмут".

Гра проходила на стадіоні "Сіті Граунд" і завершилася перемогою гостей.

Перший тайм команди завершили без забитих голів, а в другому влаштували гольову феєрію. Рахунок у грі відкрили футболісти "Ноттінгема" - на 47-й хвилині Ентоні Еланга забив з передачі Кріса Вуда. На 51-й хвилині "Борнмут" зрівняв рахунок завдяки точному удару Домініка Соланке. Через сім хвилин Соланке оформив дубль і вивів "Борнмут" вперед. На 74-й хвилині господарі поля зрівняли рахунок - Кріс Вуд відправив м'яч у сітку воріт після навісу Моргана Гіббса-Вайта з кутового. На 90+4-хвилині Домінік Соланке оформив хет-трик і вирвав перемогу для "Борнмута" в цій грі. Асистував йому Адам Сміт.

"Ноттінгем Форест" - "Борнмут" 2:3

Голи: Еланга (47), Вуд (74) - Соланке (51, 58, 90+4)

Вилучення: Болі (23)

Огляд матчу:

Український захисник "Борнмута" Ілля Забарний вийшов на цю гру в стартовому складі і відіграв весь матч. Статистичний портал Sofascore оцінив гру українця в 6,9 бала.

"Борнмут" набрав 22 очки і піднявся на 11-е місце в турнірній таблиці Англійської Прем'єр-ліги. "Ноттінгем" з 14 балами займає 17-у позицію.

У наступному турі чемпіонату Англії "Борнмут" зіграє проти "Фулхема", а "Ноттінгем" зустрінеться з "Ньюкаслом".

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