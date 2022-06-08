Відбулися чергові ігри другого туру Ліги націй УЄФА.

У вівторок, 7 червня, були зіграні матчі другого туру групового етапу Ліги націй УЄФА.

В дивізіоні А зустрічалися учасники групи 3: Італія - Угорщина і Німеччина - Англія.

Збірна Німеччини в Мюнхені зіграла внічию з національною командою Англії з рахунком 1:1.

Господарі відкрили рахунок у матчі на 51-й хвилині - відзначився Йонас Хофман. Кай Хаверц віддав пас на Йозуа Кімміха, який передачею знайшов у штрафному майданчику Хофмана. Йонас прийняв і пробив по воротах - м'яч від руки Джордана Пікфорда влетів у сітку. На 88-й хвилині Гаррі Кейн відновив рівність на табло, реалізувавши пенальті.

Німеччина - Англія - 1:1

Голи: Хофманн, 50 - Кейн, 88 (пен.)

Німеччина: Нойєр, Клостерманн, Рюдігер, Шлоттербек, Хофманн (Гнабрі, 65), Кімміх, Гюндоган (Сане, 83), Раум, Мюллер (Горецка 76), Мусіала (Вернер, 65), Хаверц

Англія: Пікфорд, Уокер, Стоунз, Магуайр, Тріпп'єр, Райс, Філліпс (Беллінгем, 14), Сака (Бовен, 80), Маунт (Гріліш, 72), Стерлінг, Кейн

Попередження: Шлоттербек

Огляд матчу:

У паралельній зустрічі Італія здолала Угорщину.

На 30-й хвилині зустрічі рахунок відкрив півзахисник збірної Італії Ніколо Барелла. На 45-й хвилині хавбек Лоренцо Пеллегріно зміцнив перевагу господарів у рахунку. На 61-й хвилині захисник збірної Італії Джанлука Манчіні відправив м'яч у власні ворота і скоротив відставання угорців.

Італія - Угорщина - 2:1

Голи: Барелла, 30, Пеллегріні, 45 - Манчіні, 61 (АГ)

Італія: Доннарумма, Калабрія, Манчіні, Бастоні, Спінаццола (Дімарко, 75), Барелла (Тоналі, 84), Крістанте, Пеллегріні (Локателлі, 66), Політано (Белотті, 75), Распадорі (Дзербін, 84), Ньонто

Угорщина: Дібус, Ланг, Орбан, Салаї, Нього (Фіола, 58), А. Надь (Стайлз, 58), Шефер (Ванча, 87), Ж. Надь (Болла, 81), Шаллаї, Собослаї, Салаї (Адам, 87)

Попередження: Барелла (64), Крістанте (90+1) – Шефер (71)

Огляд матчу:

Після двох турів Італія займає перше місце в таблиці групи 3 з чотирма очками в активі. Угорщина (3) - на другому місці, Німеччина (2) - третя, Англія (1) замикає квартет.

В дивізіоні В зіграли команди групи 3: Фінляндія - Чорногорія та Боснія і Герцеговина - Румунія.

Фіни впевнено перемогли Чорногорію, а Боснія і Герцеговина виявилася сильнішою Румунії.

Боснія і Герцеговина - Румунія - 1:0

Гол: Превляк, 68

Фінляндія - Чорногорія - 2:0

Голи: Похьянпало, 31, 38

Боснійці, які набрали чотири очки, лідирують у групі 3, Фінляндія (4) - друга, Чорногорія (3) - третя. На останньому місці розташовується Румунія (0).

В дивізіоні з пройшли матчі Литва - Туреччина і Фарерські острови - Люксембург. Турецькі футболісти розгромили Литву, а Фарерські острови поступилися Люксембургу.

Литва - Туреччина - 0:6

Голи: Догукан Синік, 2, 14, Сердар Дурсун, 56 пен, 81, Юнус Акгюн, 89, Халіл Дервішоглу, 90+1

Фарерські острови – Люксембург - 0:1

Гол: Жерсон Родрігеш, 74 (пен)

Нагадаємо, чинним переможцем Ліги націй є національна збірна Франції. Першим переможцем турніру, заснованого в 2018 році, стала команда Португалії.

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