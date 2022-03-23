Футболістам-"біженцям" дозволили брати участь тільки в тренуваннях і товариських матчах.

Німецький футбольний союз (DFB) прийняв рішення заборонити легіонерам з українських і російських клубів догравати нинішній сезон у Німеччині.

Про це йдеться в заява на офіційному сайті німецького футбольного союзу.

"Основна причина такого рішення DFB - зберегти спортивну чесність змагань в решту ігрових днів сезону 2021/2022 у всіх дивізіонах.

DFB поінформував всі клуби в своїх підрозділах, а також всі регіональні та державні асоціації про це рішення", – йдеться в заяві.

Йдеться про гравців, яким ФІФА дозволила реєструватися в інших командах, навіть якщо період реєстрації у футбольній асоціації, яку вони представлять, завершено.

Такі гравці не зможуть грати в німецьких чемпіонатах, Кубку Німеччини та зустрічах плей-офф. Вони зможуть брати участь тільки в тренуваннях і товариських матчах.

Це ж рішення стосується і іноземних футболістів з російських команд, які вирішать покинути країну.

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