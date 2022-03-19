Роберт Левандовскі, Матс Хуммельс, Юрген Клінсманн та інші взяли участь у цій акції.

Футболісти та тренери Бундесліги записали відеозвернення, де висловили слова підтримки Україні та закликали допомогти кожного грошовим пожертвуванням на користь постраждалих у війні.

Переклад та відео розмістила в мережі Тribuna.

"Війна та страждання в Україні глибоко нас турбують. Досі шокований від кадрів з України. Майбутнє українців хвилює всіх нас, саме тому я задонатив. Наші думки з невинними людьми. Ситуація в Україні катастрофічна для людей. Саме тому Німецький футбольний союз розпочав збір коштів. Війна в Україні стосується кожного. Допомагай, де можеш. Кожен може допомогти. В будь-який зручний спосіб.

Допоможемо разом. Ненависть і війна – не вихід. Футбол підтримує мир і діалог. Люди в Україні потребують нашої допомоги зараз. Україно, ти зараз у наших думках та серцях. Їм потрібна наша допомога, саме тому я задонатив. Приєднуйтесь. Разом за Україну. Ми допомагаємо всім, хто цього потребує. Всім дякую", – сказали спікери відео.

У зйомках відеоролику взяли участь: Роберт Левандовскі, Андрей Крамаріч, Матс Хуммельс, Дані Ольмо, Денніс Дікмаєр, Максіміліан Міттельштедт, Ондрей Дуда, Томас Дене, Лотар Маттеус, Джонатан Та, Дімітрій Назаров, Йонас Хоффман, Крістіан Гюнтер, Юрген Клінсманн, Олівер Гласнер та інші.

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