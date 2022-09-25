Аарон Еррера відзначився приголомшливим голом, але його команда перемогти не змогла.

Американський "Реал Солт-Лейк" зустрівся з командою "Атлас" з чемпіонату Мексики на стадіоні "Америка-Ферст-Філд" в рамках товариського турніру "Північноамериканський Кубок ліг".

Відкрив рахунок у цьому поєдинку божевільним ударом захисник американського клубу "Реал Солт Лейк" Аарон Еррера на 17-й хвилині зустрічі.

Футболіст починав атаку на своїй половині поля, побачив, що голкіпер суперників далеко вийшов з воріт і миттєво зважився на удар приблизно з 65 метрів. М'яч злетів у повітря і по дивовижній траєкторії опустився в сітку воріт мексиканської команди прямо за спину голкіпера.

"Ніколи не бачив більшої краси", - відреагували на гол Еррери в клубних соцмережах.

Відео голу:

Тим не менш, перемогти американському клубу не вдалося в підсумку. На 36-й хвилині "Реал Солт Лейк" залишився в меншості після видалення Джастіна Мерама. Граючи в більшості, мексиканці змогли переломити хід поєдинку: зрівняти рахунок, вийти вперед і в підсумку виграти фінальний поєдинок з рахунком 1:2.

Варто зазначити, що це був третій сезон товариського турніру, що стартував у 2019-му.

Раніше по 4 команди з американської ліги МЛС і чемпіонату Мексики розігрували коротенький плей-офф і визначали найкращого. У наступному році планується розширення складу учасників, а в цьому організатори вирішили обійтися однією стадією з 5 пар.

Загальний рахунок нинішнього Кубка ліг все ж виявився на користь представників МЛС – 3:2. "Лос-Анджелес Гелаксі" обіграв "Чівас" (2:0), "Лос-Анджелес" поступився клубу "Америка" (0:1), "Цинцинатті" переграв "Чівас"(3:1) і "Нешвілл" виявився сильнішим за "Америку" 4:3.

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