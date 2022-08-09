Ісмаїла Сарр міг стати героєм матчу, але не зміг реалізувати пенальті і принести перемогу своїй команді.

У понеділок, 8 серпня, в рамках другого туру чемпіонату Англії з футболу серед команд Чемпіоншипа зустрічалися "Вест Бромвіч" і "Уотфорд". Гра завершилася внічию 1:1.

Рахунок в цьому поєдинку приголомшливим ударом відкрив гравець "Вотфорда" Ісмаїла Сарр, який забив, ймовірно, найкращий гол сезону. Атакуючий півзахисник збірної Сенегалу зі своєї половини поля закинув м'яч за комір воротареві "Вест Бромвіча". 24-річний вінгер прийняв м'яч, помітив, що Девід Баттон далеко вийшов з воріт, і, не переходячи центральне коло, відправив м'яч у сітку.

Господарі відігралися в компенсований час першого тайму, забив Карлан Ехірн-Грант.

Варто відзначити, що "Вотфорд" міг виграти цей поєдинок, але Ісмаїла Сарр не зміг реалізувати пенальті на 73-й хвилині зустрічі.

"Вест Бромвіч" - "Вотфорд" - 1:1

Голи: Ехірн-Грант, 45+2 - Сарр, 12

Відео голу:

"Це був момент геніальності, поєднання техніки і бачення поля. Як тільки м'яч відлетів від його ноги, я зрозумів, що він потрапить у ворота. Кожен такий гол - особливий", - сказав після матчу тренер "Вотфорда" Роб Едвардс.

Нагадаємо, "Вотфорд" виступав в АПЛ в минулому сезоні, проте набрав всього 23 очки за сезон і вилетів у Чемпіоншип. Команді вдалося зберегти провідних футболістів у складі і вони є одними з головних претендентів на повернення в елітний дивізіон чемпіонату Англії.

Після двох зіграних турів у "Вотфорда" 4 набраних очки. Команда займає 6-е місце в турнірній таблиці. "Вест Бромвіч" з 2 балами йде на 14-му рядку.

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