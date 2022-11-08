Гол Самуеля Соареша допоміг його команді переломити хід матчу і здобути перемогу.

У понеділок, 7 листопада, в матчі 12-го туру Ліги Португалії 2 (третій за силою дивізіон) між "Трофенсе" і "Бенфікою В" стався видатний гол.

На 65-й хвилині поєдинку за рахунку 1:0 на користь суперників 20-річний воротар "Бенфіки" Самуель Соареш, вийшовши за межі свого штрафного майданчика, зважився на дальній удар по воротах "Трофенсе". І, варто відзначити, удар у Самуеля вийшов приголомшливим: м'яч по розкішній дузі перелетів через голкіпера "Трофенсе" Мігела Сантуша, влучив у поперечину, відскочив у голкіпера суперника і від нього рикошетом опинився в сітці воріт.

Гол увінчався нестримною радістю голкіпера. Затьмарило її лише те, що гол в підсумку був записаний як автогол 28-річного Сантуша.

Відео голу:

На 82-й хвилині друга команда "Бенфіки" забила другий гол і здобула перемогу в матчі.

Після 12-ти зіграних турів в активі "Бенфіки В" 22 набраних очки. "Орли" посідають третє місце в турнірній таблиці чемпіонату. "Трофенсе" з 8 балами йде на 16-й позиції.

Раніше УНІАН повідомляв, що 26-річний воротар "Мессіни" Міхал Левандовскі, однофамілець знаменитого нападника "Барселони" Роберта Левандовскі, забив фантастичний гол у чемпіонаті Італії ударом зі штрафного зі своєї половини поля.

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