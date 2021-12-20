Найімовірніше трансфер трапиться влітку.

Бразильський півзахисник Тайсон повернеться в Україну і стане гравцем харківського "Металіста".

Як інформує Телеграм-канал "Таємниці футболу", відбудеться це, швидше за все, по завершенні сезону 2021/22. Правда, є і маленька можливість переходу в найближче трансферне вікно. Тайсон у спілкуванні з джерелом підтвердив сенсаційні наміри з приводу повернення в український чемпіонат.

Відзначимо, що "Металіст" є головним претендентом на вихід в УПЛ. Першу частину Першої ліги колектив Олександра Кучера завершив лідером з перевагою в 11 очок над другим "Кривбасом".

Тайсон перейшов в "Металіст" в серпні 2010 року. Харківський клуб заплатив "Інтернасьоналу" за бразильця 6 мільйонів євро.

У складі "Металіста" бразилець зіграв 83 гри, забивши 20 голів і віддавши 26 асистів.

У 2013 році півзахисник перебрався в донецький "Шахтар", де виступав до 2021 року.

За "Шахтар" Тайсон зіграв 299 матчів, відзначився 55 забитими голами і 78 результативними передачами.

З "гірниками" бразильський півзахисник виграв 6 разів чемпіонат України, 5 разів Кубок України і 4 рази Суперкубок.

У 2016 році Тайсон був вперше викликаний до збірної Бразилії. У футболці "пентакампеонів" він зіграв вісім матчів і відзначився одним забитим голом. Він потрапив також до заявки збірної Бразилії на чемпіонат світу-2018, але на поле не виходив.

Автор: Володимир Медяник