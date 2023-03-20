Головною сенсацією туру стала поразка "Лейпцига" в грі з "Бохумом".

З 17 по 19 березня було зіграно дев'ять матчів у рамках 25-го туру німецької Бундесліги.

Тур був відкритий в п'ятницю матчем "Боруссії" Менхенгладбах проти "Вердера" гра вийшла досить видовищною і завершилася внічию з рахунком 2:2.

Головною сенсацією цього туру стало фіаско "РБ Лейпіцг", який поступився в гостях "Бохуму". "Бики" програли "Бохуму" вперше в своїй історії. Раніше команди зіграли вісім матчів і всі вісім ігор виграв "Лейпциг".

Також відзначимо розгромну перемогу дортмундської "Боруссії" в цьому турі. "Джмелі" обіграли "Кельн" з рахунком 6:1. У складі дортмундців по два голи зібили Ройс і Алле, ще по одному м'ячу в активі Геррейро і Малена.

У центральному матчі 25-го туру Бундесліги зустрічалися "Байєр" і "Баварія". Матч завершився несподіваною перемогою леверкузенського клубу з рахунком 2:1. Відзначимо, що "Байєр" обіграв мюнхенців вперше за останні сім матчів.

Результати матчів 25-го туру Бундесліги

"Боруссія" М - "Вердер" - 2:2

Голи: Тюрам, 48, Нойхаус, 73 - Дукш, 65, 89

Огляд матчу:

"Аугсбург" - "Шальке" - 1:1

Голи: Майєр, 51 - Бюльтер, 90+3 пен

Вилучення: Деміровіч, 52

Огляд матчу:

"Бохум" - "РБ Лейпциг" - 1:0

Гол: Машович, 48

Огляд матчу:

"Хоффенхайм" - "Герта" - 3:1

Голи: Крамаріч, 24 пен, 37 пен, Бебу, 51 - Йоветіч, 90+2

Вилучення: Даббур, 71

Огляд матчу:

"Штутгарт" - "Вольфсбург" - 0:1

Гол: Мармош, 56

Огляд матчу:

"Боруссія" Д - "Кельн" - 6:1

Голи: Геррейру, 15, Алле, 17, 69, Ройс, 32, 70, Мален, 36 - Зельке, 42

Огляд матчу:

"Байєр" - "Баварія" - 2:1

Голи: Паласіос, 55 пен, 73 пен - Кімміх, 22

Огляд матчу:

"Уніон Берлін" - "Айнтрахт" Франкфурт - 2:0

Голи: Хедіра, 53, Беренс, 75

Огляд матчу:

"Майнц" - "Фрайбург" - 1:1

Голи: Онісіво, 90+6 - Доан, 55

Турнірне становище команд у Бундеслізі

Дортмундська "Боруссія" скористалася осічкою "Баварії" і вийшла на перше місце в турнірній таблиці чемпіонату Німеччини. В активі "джмелів" 53 очки, у мюнхенців - 52 бали. На третій сходинці розташувався "Уніон Берлін" - 48 очок. Четверта сходинка за "Фрайбургом" - 46 балів.

У зоні вильоту турнірної таблиці Бундесліги знаходяться: "Герта" (16-е місце, 21 очко), "Шальке" (17-е місце, 21 очко), "Штутгарт" (18-е місце, 20 очок).

Матчі наступного туру Бундесліги пройдуть з 31 березня по 2 квітня. Центральним матчем туру стане протистояння "Баварії" і "Боруссії" Дортмунд.

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