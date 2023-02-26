Голами у складі мюнхенського клубу відзначилися Ерік Чупо-Мотінг, Кінгслі Коман і Джамал Мусіала.

У неділю, 26 лютого, в рамках 22-го туру німецької Бундесліги зустрілися лідери чемпіонату -"Баварія" і "Уніон Берлін".

Гра проходила на стадіоні "Альянц Арена" в Мюнхені і завершилася з рахунком 3:0 на користь господарів поля.

"Баварія" вирішила всі питання стосовно тріумфатора матчу ще в першому таймі. На 31-й хвилині перший гол у матчі забив нападник мюнхенського гранда Ерік Чупо-Мотінг. Через дев'ять хвилин перевагу господарів поля подвоїв французький форвард Кінгслі Коман. У компенсований час до першого тайму Джамал Мусіала з передачі Томаса Мюллера забив третій м'яч мюнхенців і довів рахунок до розгромного.

Другий тайм пройшов під домінацією "Баварії", але забитих голів глядачі більше не побачили.

"Баварія" - "Уніон Берлін" - 3:0

Голи: Чупо-Мотінг, 31, Коман, 40, Мусіала, 45+1

Огляд матчу:

Варто відзначити, що "Баварія" стала першою командою серед усіх учасників найсильніших п'яти європейських чемпіонатів, якій вдалося забити 100 голів у всіх турнірах в поточному сезоні. Про це повідомляє портал Opta.

Ювілейним у сезоні став м'яч Еріка Чупо-Мотинга на 31-й хвилині.

У турнірній таблиці Бундесліги "Баварія" займає перше місце, набравши 46 очок після 22 матчів. "Уніон Берлін" знаходиться на третій сходинці, з 43 балами в активі.

У наступному турі чемпіонату Німеччини "Баварія" на виїзді зіграє зі "Штутгартом", а "Уніон Берлін" прийме на своєму полі "Кельн". Обидва матчі заплановані на 4 березня.

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