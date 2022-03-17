Юрій Береза висловив свою думку про мовчання Тимощука.

Почесний президент "Дніпра-1" Юрій Береза поділився своєю думкою про колишнього футболіста збірної України Анатолія Тимощука.

Береза заявив, що Тимощук не гідний навіть називатися людиною після того, як своїм мовчанням підтримав напад російських окупантів на Україну.

"Тимощук - це падаль, непотрібна ланка в еволюції. Він собою нічого не представляє. Це запроданець. Зачекайте, він ще своє отримає. У нього вже немає футбольного майбутнього. Максимум, що він може робити-тренувати орків. У них там чавуну багато. Гратимуть чавунними м'ячами, а Тимощук їх тренуватиме", - наводить слова берези Fanday.

Нагадаємо, що після вторгнення Росії в Україну Тимощук жодного разу не висловив свою позицію, а також продовжує роботу в тренерському штабі пітерського "Зеніту". З цієї причини Тимощука викреслили з історії українського футболу.

Війна в Україні почалася рано вранці 24 лютого, коли РФ приступила до масштабного вторгнення. Український опір російській агресії триває вже третій тиждень.

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