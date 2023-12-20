"Евертон" поступився "Фулхему" в серії пенальті.

У вівторок, 19 грудня, відбувся поєдинок 1/4 фіналу Кубка англійської ліги, в якому "Евертон" приймав "Фулхем".

Гра проходила на стадіоні "Гудісон Парк" і завершилася несподіваною поразкою господарів поля.

Результат цього поєдинку вирішив єдиний гол - на 41-й хвилині гри захисник "ірисок" Майкл Кін забив у власні ворота. На 82-й хвилині "Евертону" вдалося відігратися - гол забив португальський нападник Бету.

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В основний час матч завершився внічию і команди визначали переможця в серії пенальті. У складі "Евертона" Андре Онана і Ідріса Геє не реалізували свої удари і ліверпульський клуб в результаті вилетів з турніру.

"Евертон" - "Фулхем" - 1:1 (6:7 пен)

Голи: Бету, 82 - Кін, 41 аг

Український захисник "Евертона" Віталій Миколенко пропускав цю гру через травму.

Варто відзначити, що "іриски" перервали свою переможну серію, яка налічувала чотири гри. Всі ці чотири гри ліверпульський клуб виграв "всуху": "Ноттінгем" (1:0), "Ньюкасл" (3:0), "Челсі" (2:0) і "Бернлі" (2:0).

Свій наступний поєдинок "Евертон" зіграє вже 23 грудня. В рамках 18-го туру Англійської Прем'єр-ліги "Іриски" в гостях поміряються силами з лондонським "Тоттенхемом". "Фулхем" в цей же день зустрінеться з "Бернлі".

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