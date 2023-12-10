У неділю, 10 грудня, відбувся поєдинок 16-го туру Англійської Прем'єр-ліги, в якому "Евертон" приймав лондонський "Челсі".
Гра проходила на стадіоні "Гудісон Парк" і завершилася перемогою господарів поля.
Перший тайм команди завершили без забитих голів. На початку другої половини гри "іриски" вийшли вперед - гол забив Абдулає Дукуре. На 90+2-й хвилині футболісти "Евертона" подвоїли свою перевагу - відзначився Льюїс Доббін.
"Евертон" - "Челсі" - 2:0
Голи: Дукуре, 54, Доббін, 90+2
"Евертон": Пікфорд, Янг (Паттерсон, 41), Тарковскі, Брентуейт, Миколенко, Гаррісон (Доббін, 88), Гарнер, Гуйє (Онана, 46), Макніл, Дукуре, Калверт-Льюїн (Бету, 67)
"Челсі": Санчес (Петрович, 84), Джеймс (Колвілл, 27), Дісасі, Бадіашиль, Кукурелья (Маатсен, 84), Фернандес (Стерлінг, 67), Кайседо, Палмер, Ґаллахер, Мудрик, Броя (Джексон, 67)
Попередження: Гуйє (15), Брентуейт (59) - Палмер (20), Мудрик (73)
Зазначимо, що Віталій Миколенко та Михайло Мудрик вийшли у стартових складах своїх команд. Захисник "Евертона" отримав за цей матч 7,4 бали від статистичного порталу SofaScore. Гру українського вінгера "Челсі" оцінили у 7,2 бали.
"Евертон" набрав 13 очок і займає 17-е місце в турнірній таблиці Англійської Прем'єр-ліги. "Челсі" з 19 балами займає 12-й рядок.
У наступному турі чемпіонату Англії "Евертон" зустрінеться з "Бернлі", а лондонський "Челсі" зіграє проти "Шеффілд Юнайтед".