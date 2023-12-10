"Евертон" здобув третю перемогу поспіль в рамках АПЛ.

У неділю, 10 грудня, відбувся поєдинок 16-го туру Англійської Прем'єр-ліги, в якому "Евертон" приймав лондонський "Челсі".

Гра проходила на стадіоні "Гудісон Парк" і завершилася перемогою господарів поля.

Перший тайм команди завершили без забитих голів. На початку другої половини гри "іриски" вийшли вперед - гол забив Абдулає Дукуре. На 90+2-й хвилині футболісти "Евертона" подвоїли свою перевагу - відзначився Льюїс Доббін.

Відео дня

"Евертон" - "Челсі" - 2:0

Голи: Дукуре, 54, Доббін, 90+2

"Евертон": Пікфорд, Янг (Паттерсон, 41), Тарковскі, Брентуейт, Миколенко, Гаррісон (Доббін, 88), Гарнер, Гуйє (Онана, 46), Макніл, Дукуре, Калверт-Льюїн (Бету, 67)

"Челсі": Санчес (Петрович, 84), Джеймс (Колвілл, 27), Дісасі, Бадіашиль, Кукурелья (Маатсен, 84), Фернандес (Стерлінг, 67), Кайседо, Палмер, Ґаллахер, Мудрик, Броя (Джексон, 67)

Попередження: Гуйє (15), Брентуейт (59) - Палмер (20), Мудрик (73)

Зазначимо, що Віталій Миколенко та Михайло Мудрик вийшли у стартових складах своїх команд. Захисник "Евертона" отримав за цей матч 7,4 бали від статистичного порталу SofaScore. Гру українського вінгера "Челсі" оцінили у 7,2 бали.

"Евертон" набрав 13 очок і займає 17-е місце в турнірній таблиці Англійської Прем'єр-ліги. "Челсі" з 19 балами займає 12-й рядок.

У наступному турі чемпіонату Англії "Евертон" зустрінеться з "Бернлі", а лондонський "Челсі" зіграє проти "Шеффілд Юнайтед".

Вас також можуть зацікавити новини: