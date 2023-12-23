Луїс Суарес підписав з американським клубом контракт на один сезон.

Нападник збірної Уругваю Луїс Суарес підписав контракт з "Інтер Маямі".

Легендарний екс-нападник "Барселони" підписав контракт з "чаплями" на один сезон, повідомляє офіційний сайт американського клубу.

"Я налаштований оптимістично з приводу наших досягнень разом, зі спільними амбіціями. Віддам все, щоб доставити радість цим приголомшливим фанам, про яких так багато чув. Чекаю возз'єднання з чудовими друзями і гравцями", - прокоментував трансфер Луїс Суарес.

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Таким чином, Девід Бекхем зібрав в "Інтері" вже двох форвардів з легендарної трійки "MSN" - нападників "Барселони" Мессі, Суареса і Неймара. Залишилося тільки заманити в команду зіркового бразильця, який є гравцем "Аль-Хіляля", і тріо буде знову в зборі.

Крім того, уругвайський нападник возз'єднався зі своїми колишніми партнерами по "Барселоні" - Серхіо Бускетсом і Жорді Альбою.

Останнім клубом Суареса був бразильський "Греміо", у складі якого Луїс зіграв 53 матчі, забив 26 голів і віддав 17 гольових передач.

У складі "Барселони" Луїс Суарес зіграв 283 матчі, забив 195 голів і віддав 113 гольових передач. Також уругвайський форвард виступав за "Ліверпуль", "Аякс", "Атлетіко" Мадрид, "Гронінген" і "Насьональ".

За національну збірну Уругваю Суарес зіграв 138 матчів і забив 68 голів.

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