Польський форвард дуже засмучений тим, що нагорода пішла до Мессі.

Лідер атаки збірної Польщі та мюнхенської "Баварії" Роберт Левандовскі розповів, які емоції відчував після церемонії вручення "Золотого м'яча-2021". Нагадаємо, нагорода дісталася аргентинському нападнику ПСЖ Ліонелю Мессі.

Польський голеадор напередодні матчу Ліги чемпіонів "Баварії" проти "Барселони" заявив, що був дуже засмучений тим, що приз вручили Мессі.

"Якщо говорити про мої почуття та емоції, то минулий тиждень був важким. Не стану приховувати, мені було сумно. Було складно грати, мені не вистачало відчуття щастя. Я не був щасливий, скоріше, навпаки.

Звичайно, я поважаю Мессі і те, як він грає, його досягнення і рівень. Сам факт того, що я боровся з ним, для мене є показником мого власного рівня.

Я дуже це ціную, це змушує мене пишатися, але я відчував смуток, яка тривала не день або два, а набагато довше. Я радий, що цього разу у нас не було матчу посеред тижня", - наводить слова Левандовскі видання Marca.

Читайте такожБаварія в яскравому матчі обіграла головного конкурента в Бундеслізі (відео)Також Роберт Левандовскі розповів, чи отримав він запрошення від Мессі на вечірку на честь сьомого "Золотого м'яча" в кар'єрі аргентинського форварда.

"Ні. З ним складно спілкуватися. Я можу робити це тільки на одній мові, так що ми лише обмінялися кількома словами.

Кожен з нас більше уваги приділяв своїм сім'ям і друзям, так що поговорити з усіма було складно", – сказав Левандовскі.

"Золотий м'яч-2021": підсумки

Автор: Володимир Медяник