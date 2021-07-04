Сергій Ребров підкреслив, що українській збірній не вистачило уваги і концентрації.

Український тренер Сергій Ребров поділився своєю думкою про поразку України в матчі 1/4 фіналу Євро-2020 проти Англії.

Слова фахівця наводить сайт zbirna.com.

Ребров погодився, що поразка з рахунком 0:4 - це занадто багато:

"Звичайно. Я б не сказав, що проти Англії ми погано грали. Просто суперник використовував всі свої моменти, особливо добре себе проявивши на перших хвилинах таймів. Хтось із відомих англійців щойно написав, що зараз збірна їхньої країни занадто сильна. Я з ним згоден".

Фахівець нагадав, що Англія на Євро-2020 не пропустила жодного голу і висловив думку, що англійці - один з головних претендентів на перемогу в турнірі поряд з Італією.

Ребров також прокоментував поганий дебют матчу для української збірної:

"Думаю, це просто сила суперника, який виявився агресивнішим у вирішальних епізодах гри. Два голи Україна пропустила після стандартів, три - після ударів з другого поверху. У цьому компоненті англійці виявилися набагато сильніше, але вони завжди відрізнялися вмінням вести боротьбу на другому поверсі. Хоча, вважаю, в цьому поєдинку навіть перевершили себе".

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"Я не думаю, що це брак уваги, концентрації. Ми поступалися в антропометрії, і суперник це добре розумів, тому більше ліз на ворота при подачах. Ну і саме виконання стандартів було на найвищому рівні", - зазначив тренер.

Ребров підкреслив, що травма Сергія Кривцова порушила план України на гру, але зазначив, що "жовто-сині" стали краще контролювати м'яч після того, як перебудувалися.

"Однак захисника "Шахтаря", мабуть, якраз і не вистачало потім, коли пішли ці фатальні стандарти...", - додав він.

"Взагалі, це була чисто позиційна гра з обох сторін. Контратак практично не було. Команди швидко поверталися у свої позиції, а таку оборону було важко розкривати. З гри моментів майже не було. Але я повторюся, що збірна України досить непогано виглядала в організації такої гри", - також сказав Ребров.

Україна - Англія: підсумки матчу

Збірна України програла Англії з рахунком 0:4: відео голів матчу.

Найкращим гравцем матчу за версією WhoScored став Гаррі Кейн (оцінка - 9,3).

У півфіналі Англія зустрінеться зі збірною Данії, яка пройшла Чехію. Англійці зіграють у півфіналі Євро вперше з 1996 року.

Збірна України пропустила у всіх одинадцяти матчах на чемпіонатах Європи.

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Англійці здобули свою найбільшу перемогу на чемпіонатах Європи

Вихід в 1/4 фіналу є найкращим результатом збірної України на чемпіонатах Європи в історії.

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Автор: Антон Дудар