Український захисник продовжить кар'єру в турецькому чемпіонаті.

Досвідчений український захисник Ярослав Ракицький, який покинув "Зеніт" після початку повномасштабної війни і перебуває в статусі вільного агента, продовжить кар'єру в турецькій Суперлізі.

32-річний український футболіст підпише контракт з клубом "Адана Демірспор", повідомляє видання Sabah.

Сторони домовилися, що договір буде однорічний з опцією продовження ще на один сезон.

Очікується, що Ракицький найближчим часом приєднається до своєї нової команди, а через чотири дні відправиться з нею на тренувальний збір до Італії.

Нагадаємо, після відходу з "Зеніту" Ракицький підтримував форму з "Металістом", а потім приєднався до "Шахтаря", за який зіграв кілька товариських матчів.

Раніше була інформація, що Ракицький підпише контракт з "гірниками", але за інформацією журналіста Ігоря Бурбаса, перехід захисника до складу донецького клубу зірвався в останній момент.

Ярослав Ракицький: кар'єра і досягнення

Ракицький є вихованцем "Шахтаря". У складі "гірників" захисник зіграв 325 матчів, в яких забив 14 голів і віддав 30 результативних передач.

З "Шахтарем" Ярослав вісім разів ставав чемпіоном України і по шість разів вигравав Кубок і Суперкубок країни.

У січні 2019 року футболіст перебрався в російський "Зеніт". Після цього він перестав отримувати виклики до збірної України від Андрія Шевченка.

У листопаді 2019 року Ракицький оголосив про завершення кар'єри у збірній України. Пізніше футболіст заявив, що він "зайвий" у збірній.

За збірну України Ракицький зіграв 54 матчі і забив 4 голи.

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