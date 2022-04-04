Ярослав Ракицький / фото : twitter.com/zenit_spb

Колишній головний тренер "Дніпра" і запорізького "Металурга" В'ячеслав Грозний заявив, що хоче бачити у складі національної збірної України Ярослава Ракицького, який після початку війни розірвав контракт з "Зенітом" і покинув Росію

Відомий тренер вважає Ракицького патріотом і одним з найкращих українських захисників, тому очікує його виклик до лав національної команди. 

"Можу сказати, що ставлюся до Ракицького з великою повагою. Я завжди про нього говорив, як про одного з найкращих захисників українського футболу. Людина, яка розірвала контракт з Газпром-клубом і чітко висловила свою позицію, - патріот.

Куди перейде Ракицький? Думаю, його агент постарається підшукати варіант в Туреччині. Для Ракицького це буде хорошою ігровою практикою, як для захисника, тому що рівень нападників в Туреччині дуже високий.

У ситуації, що склалася, думаю, Ракицького викличуть до збірної України на стикові матчі. Я вважаю, це буде правильним рішенням і по-людськи, і за рівнем професіоналізму. Чи буде він грати в стартовому складі, це вже вирішувати Петракову і його тренерському штабу", - наводить слова Грозного FanDay.

Додамо, що Ярослав Ракицький після відходу з російського "Зеніту" підтримує форму з харківським "Металістом" в Туреччині. Він навіть взяв участь у товариському матчі харків'ян проти турецького "Істамбула". 

Ярослав Ракицький: перехід в "Зеніт" і завершення кар'єри в збірній

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