В'ячеслав Грозний поділився своєю думкою про повернення Ракицького до збірної України.

Колишній головний тренер "Дніпра" і запорізького "Металурга" В'ячеслав Грозний заявив, що хоче бачити у складі національної збірної України Ярослава Ракицького, який після початку війни розірвав контракт з "Зенітом" і покинув Росію.

Відомий тренер вважає Ракицького патріотом і одним з найкращих українських захисників, тому очікує його виклик до лав національної команди.

"Можу сказати, що ставлюся до Ракицького з великою повагою. Я завжди про нього говорив, як про одного з найкращих захисників українського футболу. Людина, яка розірвала контракт з Газпром-клубом і чітко висловила свою позицію, - патріот.

Куди перейде Ракицький? Думаю, його агент постарається підшукати варіант в Туреччині. Для Ракицького це буде хорошою ігровою практикою, як для захисника, тому що рівень нападників в Туреччині дуже високий.

У ситуації, що склалася, думаю, Ракицького викличуть до збірної України на стикові матчі. Я вважаю, це буде правильним рішенням і по-людськи, і за рівнем професіоналізму. Чи буде він грати в стартовому складі, це вже вирішувати Петракову і його тренерському штабу", - наводить слова Грозного FanDay.

Додамо, що Ярослав Ракицький після відходу з російського "Зеніту" підтримує форму з харківським "Металістом" в Туреччині. Він навіть взяв участь у товариському матчі харків'ян проти турецького "Істамбула".

Ярослав Ракицький: перехід в "Зеніт" і завершення кар'єри в збірній

Ярослав Ракицький перейшов до російського клубу в січні 2019 року з "Шахтаря".

Після цього він перестав отримувати виклики до збірної України від Андрія Шевченка.

У листопаді 2019 року Ракицький оголосив про завершення кар'єри у збірній України. Пізніше футболіст заявив, що він "зайвий" у збірній.

Всього в "синьо-жовтій" футболці Ракицький зіграв 54 матчі і забив 4 голи.

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