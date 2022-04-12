Ярослав Ракицький знову зіграє у футболці "гірників".

Колишній футболіст "Зеніту" Ярослав Ракицький, який розірвав контракт з російським клубом після початку війни в Україні, приєднався до донецького "Шахтаря".

Про це повідомляє офіційний сайт "гірник".

Ярослав Ракицький зіграє за "гірників" у благодійних матчах на підтримку України.

Очікується, що свій перший матч після повернення Ракицький зможе зіграти за "гірників" вже 14 квітня. На цей день запланований боєздатний матч "Лехія" - "Шахтар".

Зазначається, що про офіційну співпрацю поки не йдеться.

Додамо, що Ярослав Ракицький після відходу з російського "Зеніту" підтримував форму з харківським "Металістом" в Туреччині. Він навіть взяв участь у товариському матчі харків'ян проти турецького "Істамбула".

Ярослав Ракицький: перехід в "Зеніт" і завершення кар'єри в збірній

Ярослав Ракицький перейшов до російського клубу в січні 2019 року з "Шахтаря".

Після цього він перестав отримувати виклики до збірної України від Андрія Шевченка.

У листопаді 2019 року Ракицький оголосив про завершення кар'єри у збірній України. Пізніше футболіст заявив, що він "зайвий" у збірній.

Всього в "синьо-жовтій" футболці Ракицький зіграв 54 матчі і забив 4 голи.

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