Не оступилися: збірна Фінляндії зрівнялася з Україною за набраними очками у відборі на ЧС-2022 (відео)

Фінська збірна в гостях перемогла команду Казахстану.

12 жовтня відбувся матч кваліфікації ЧС-2022 між суперниками збірної України по групі D - командами Казахстану та Фінляндії. Поєдинок завершився перемогою фінської збірної з рахунком 2:0. Дублем у переможців відзначився нападник Теему Пуккі. Таким чином, збірна Фінляндії наздогнала за очками команду України, яка 12 жовтня зіграє проти Боснії та Герцеговини. Казахстан - Фінляндія - 0:2 Голи: Пуккі, 45, 48 Казахстан: Шацький, Бистров (Тапалов, 76), Бейсебеков, Аліп, Малий, Васильєв (Тагіберген, 58), Вороговський (Тайкенов, 73), Куат, Жуков (Жаксіликов, 58), Зайнутдінов, Оміртаєв (Щоткін, 58) Фінляндія: Градецкі, Вяйсянен, Гранлунд (Райтала, 79), Іванов, Хямяляйнен, Луд (Тейлор, 90), Шюллер, Камара, Ніссіля (Ріски, 90), Пуккі (Валакарі, 79), Похьянпало (Йенсен, 34) Відеоогляд матчу Кваліфікація ЧС-2022: ситуація в групі Збірна Фінляндії після шести матчів набрала 8 очок і наздогнала Україну, у якої також 8 очок в шести іграх. Різниця м'ячів у України - 8:7, у фінів - 7:7.

Лідирує Франція - 12 очок у шести матчах. У Боснії і Герцеговини - 6 очок в п'яти матчах, у Казахстану - 3 очки в семи поєдинках.

У разі рівності очок у двох і більше команд в першу чергу враховується загальна різниця забитих і пропущених м'ячів. Автор: Антон Дудар

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter