Болгарський голкіпер розхвалив збірну України.

Страж воріт збірної Болгарії Нікола Міхайлов відреагував на нічию з Україною (1:1) у товариському матчі.

Його цитує Sportal.bg.

"Це була складна гра. Я не очікував, що Україна опиниться на такому високому рівні, але ми зіткнулися з реальністю. Вони зіграли дуже сильно. Добре, що нам вдалося "взяти очки" у цій товариській зустрічі. Велика самопожертва від нас, але гра та клас суперника був вищим. Це був важкий вечір для мене та моїх колег", - сказав Міхайлов.

Воротар також зазначив:

"Загалом вони грали на дуже високому рівні. Ви бачите, де грають їхні гравці, це має значення на полі. У мене сьогодні був мій день у першому таймі, а у мого колеги - у другому, і ми відбили майже все. Усі ми бачили реальність. Я не думаю, що це може вплинути на нашу самооцінку, тому що ми можемо грати краще. Особливо тяжко було в обороні".

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Україна - Болгарія: підсумки матчу

Збірна України в цьому матчі завдала 36 ударів по воротах суперника (14 - у площину, 15 - повз, 7 були заблоковані), тоді як Болгарія лише 4.

Історія протистоянь між командами тепер вже налічує 5 зустрічей: тричі перемагала Україна (3:0, 1:0 і 1:0) та двічі була зафіксована нічия (1:1).

22-річний воротар Дмитро Різник дебютував за збірну України.

Збірна України зіграла з болгарами перед поєдинком проти Боснії і Герцеговини (16 листопада). Це буде вирішальний матч для "жовто-синіх" у кваліфікації на чемпіонат світу-2022.

Автор: Артем Будрін