Руслан Малиновський не зміг допомогти "Марселю" взяти три очки в дуелі з "Монпельє".

У п'ятницю, 31 березня, відбувся поєдинок 29-го туру чемпіонату Франції з футболу, в якому "Марсель" українського півзахисника Руслана Малиновського протистояв "Монпельє".

Зустріч проходила на стадіоні "Велодром" і завершилася внічию з рахунком 1:1.

Рахунок був відкритий на початку першого тайму - на 13-й хвилині гості несподівано вийшли вперед завдяки голу Нордена.

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На 42-й хвилині зустрічі футболіст "Монпельє" зіграв рукою у власному штрафному майданчику і "Марсель" отримав право пробити пенальті. Маттео Гендузі реалізував одинадцятиметровий удар, встановивши рівність на табло.

У другому таймі "Марсель" контролював гру, але гострих моментів створити не вийшло. У підсумку гра так і завершилася нічийним рахунком.

"Марсель" - "Монпельє" - 1:1

Голи: Гендузі, 44 пен - Норден, 13

"Марсель": Рубен Бланко, Клосс (Каборе, 76), Колашинац, Жиго, Ронжьє, Нуну Тавареш, Верету, Гендузі (Мбемба, 59), Малиновський (Пайєт, 76), Санчес, Вітінья (Ундер, 59)

"Монпельє": Лекомт, Сако (Тшато, 46), Жульєн, Куяте (Сако, 22), Сілла, Саваньє, Шотар, Леруа (Файяд, 76), Норден (Мавідіді, 61), Хазрі, Ваї (Жермен, 80)

Попередження: Верету, 45+5, Жиго, 82 - Сако, 42, Жермен, 81

Огляд матчу:

Відзначимо, що хавбек збірної України Руслан Малиновський провів не найкращий матч за "Марсель". Український хавбек провів на полі 76 хвилин і не відзначився результативними діями, що і відбилося на його оцінці.

Статистичний портал SofaScore оцінив гру Руслана в 6,9 бала.

За відведений йому час Малиновський зробив дві успішні обведення, 17 разів втратив м'яч, один раз вдарив повз ворота, а в цілому зробив 55 торкань. Також здійснив два фоли.

За 29 зіграних матчів "Марсель" набрав 60 очок і займає друге місце в турнірній таблиці чемпіонату Франції. Відставання від ПСЖ становить 6 очок, але парижани свій матч 29-го туру ще не зіграли. Таким чином, ПСЖ може відірватися від "провансальців" на 9 балів.

"Монпельє" з 37 очками займає 11-е місце в турнірній таблиці Ліги 1.

У наступному турі французької першості "Марсель" зіграє на виїзді проти "Лор'яна". Матч заплановано на 9 квітня.

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