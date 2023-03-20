Руслан Малиновський результативними діями в цій грі не відзначився.

У неділю, 19 березня, відбувся поєдинок 28-го туру французької Ліги 1, в якому "Марсель" зустрічався з "Реймсом".

Матч пройшов на стадіоні "Огюст-Делон" і завершився перемогою гостей з рахунком 2:1.

Господарі поля вийшли вперед у дебюті першого тайму - на 13-й хвилині відзначився нападник "Реймса" Фоларін Балогун з передачі Маршала Манетсі. Через три хвилини забив чилійський форвард "Марселя" Алексіс Санчес і зрівняв рахунок у матчі. На 29-й хвилині Санчес оформив дубль і вивів "провансальців" вперед.

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У другому таймі команди голів не забивали, "Марсель" зберіг свою перевагу і виграв поєдинок.

"Реймс" - "Марсель" - 1:2

Голи: Балогун, 13 - Санчес, 16, 29

"Реймс": Діуф, Фокет (Бусі, 87), Пертті (Агбаду, 75), Абдельхамід, де Смет, Матусіва (Каюсте, 75), Лопі (Маоліда, 87), Іто, Мунетсі, Фліпс (ван Берген, 75), Балогун

"Марсель": Лопес, Мбемба, Жиго, Ронжьє, Клаусс (Каборе, 64), Верету, Гендузі, Тавареш, Ундер (Байї, 90), Санчес, Малиновський (Унахі, 64)

Попередження: Де Смет, Агбаду - Гендузі, Малиновський, Ронжьє

Огляд матчу:

Український півзахисник Руслан Малиновський вийшов в основі "Марселя" на цей матч. Українець отримав жовту картку на 19-хвилині за затримку суперника, а в другому таймі був замінений на 64-й хвилині. У Малиновського не було ударів і ключових передач. В цілому він 28 разів торкнувся м'яча і зробив 15 точних пасів з 20 (75%). За цю гру Руслан отримав оцінку 6,4 від статистичного порталу SofaScore.

Варто відзначити, що цією перемогою "Марсель" перервав неймовірну безпрограшну серію "Реймса", яка тривала 19 матчів. Востаннє команда програвала 18 вересня 2022 року в поєдинку з "Монако" (0:3).

Завдяки перемозі "Марсель" піднявся на друге місце в турнірній таблиці чемпіонату Франції. "Провансальці" набрали 59 очок після 28 матчів. "Реймс" йде на дев'ятій сходинці, заробивши 43 очки. Турнірну таблицю очолює ПСЖ, в активі якого 66 очок.

У наступному турі Ліги 1 "Марсель" зіграє проти "Монпельє" (31 березня), а "Реймс" зустрінеться з "Нантом" (2 квітня).

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