"Марсель" мав перевагу в два голи, але втратив перемогу в грі.

У неділю, 12 березня, відбувся поєдинок 27-го туру французької Ліги 1, в якому зустрічалися "Марсель" і "Страсбург".

Зустріч проходила на стадіоні "Велодром" і завершилася з рахунком 2:2.

На 29-й хвилині "Марсель" залишився в меншості - пряму червону картку отримав захисник Леонардо Балерді.

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Перший гол у матчі був забитий у другому таймі - на 49-й хвилині відзначився захисник "Марселя" Шансель Мбемба, зігравши на добиванні після гарматного пострілу Руслана Малиновського. На 76-й хвилині нападник Алексіс Санчес збільшив перевагу господарів, реалізувавши пенальті.

Утримати перевагу "Марселю" в меншості все ж не вдалося. У кінцівці зустрічі півзахисник "Страсбурга" Жан-Еде Аолу зробив дубль за дві хвилини. Він відзначився на 88-й і 89-й хвилинах матчу і приніс своїй команді нічию.

"Марсель" - "Страсбург" - 2:2

Голи: Мбемба, 48, Санчес, 76 (пен.) - Аолу, 88, 89

"Марсель": Лопес, Балерді, Мбемба, Колашинац (Жиго, 60), Клосс, Ронжьє, Верету, Тавареш, Юндер, Малиновський (Гендузі, 81), Санчес (Баї, 80)

"Страсбур": Сельс, Джику, Гільбер, Ньямсі, Дагба (Діарра, 67), Аолу, Сансон (Прчіч, 61), Лієнар, Делен (Соболь, 67), Гамейро (Мотхіба, 67), Діалло

Попередження: Ньямсі, Соболь

Огляд матчу:

Півзахисник "Марселя" Руслан Малиновський потрапив до стартового складу команди на матч проти "Страсбурга". На 81-й хвилині, за рахунку 2:0, Малиновського замінив Маттео Гендузі.

Захисник "Страсбурга" Едуард Соболь розпочав зустріч на лаві запасних. На 67-й хвилині, за рахунку 0:1, він вийшов на поле замість Тома Делена.

За цей матч Малиновський отримав від статистичного порталу WhoScored оцінку 7,5. Це третя найкраща оцінка в його команді. Гра Едуарда Соболя була оцінена в 6,0. Це найгірша оцінка в команді.

Для Малиновського цей матч став 13 за "Марсель", на його рахунку 2 забитих голи. Соболь зіграв 8 матч у складі "Страсбурга", в його активі 1 асист.

"Марсель" займає друге місце в турнірній таблиці чемпіонату Франції, набравши 56 очок після 27 матчів. "Страсбург" розташовується на 15-й сходинці, в активі команди 23 очки. Лідирує в турнірній таблиці ліги 1 ПСЖ з 66 балами в активі.

У наступному турі чемпіонату Франції "Марсель" зіграє проти "Реймса", а "Страсбург" поміряється силами з "Осером". Обидва матчі відбудуться 19 березня.

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